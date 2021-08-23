За сутки в Азербайджане выявлено почти три тысячи новых больных коронавирусом

За минувшие сутки в Азербайджане было выявлено 2945 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, - сообщили сегодня в Оперативном штабе по борьбе с заболеванием при Кабинете министров страны.

После выздоровления выписаны 1027 пациентов клиник, от осложнений имеющихся заболеваний скончались 32 человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат, - передает Sputnik Азербайджан.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен 394 451 случай заражения коронавирусом, из этого числа 346 810 человек благополучно прошли лечение, 5340 пациентов клиник скончались.

Накануне в Азербайджане было выявлено 3069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.