В Турции объяснили, почему не смогут принять беженцев из Афганистана

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что страна не в состоянии принять ни одного беженца из Афганистана.

"Турция - это не лагерь для беженцев. У нас нет больше возможности принять даже одного беженца. Мы сами будем принимать решения. Мы очень тщательно охраняем наши границы", - цитирует его РИА Новости.

Челик отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы найти всеобъемлющее решение кризиса в Афганистане. "Он ведет интенсивную международную дипломатию - обсуждал ситуацию в Афганистане с Путиным, Меркель", - сказал он.

По словам пресс-секретаря ПСР, Турция внимательно отслеживает тему прав человека в Афганистане, перешедшем под управление радикального движения "Талибан" (запрещено в России). "Нельзя оставлять афганский народ в одиночестве, там сейчас происходит настоящая драма", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.