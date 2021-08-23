В Чечне стартовало строительство новой солнечной электростанции

Группа компаний "Хевел" начала строительство солнечной электростанции мощностью 10 МВт в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

Объем выработки электроэнергии прогнозируется на уровне 13 млн кВт. ч в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 7 тыс т, объем инвестиций в проект составит более 800 млн рублей, - передает "Это Кавказ".

Церемония закладки памятной капсулы на площадке будущего объекта была приурочена к 70-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Напомним, первая в Чечне солнечная электростанция, построенная группой компаний "Хевел", была запущена в июне этого года в Наурском районе республики, ее мощность составляет 5 МВт.