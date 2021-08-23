В Ингушетии заработают еще два пункта вакцинации

Чтобы избежать ненужных очередей, в ингушских сельских поселениях Яндаре и Экажево Назрановского района Ингшетии откроют два дополнительных пункта вакцинации от коронавируса, - сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева.

"Решение по новым пунктам было принято во избежание ситуаций, когда на прививку одновременно приходит большое количество людей, что произошло в минувшую пятницу, когда на вакцинацию без предварительного согласования времени посещения пришли сотрудники детского сада села Яндаре", - заявила Торхошева, передает "Интерфакс".

Министр добавила: все учреждения, если собираются вакцинироваться, имеют возможность вызывать для себя бригаду, отметив, что на сегодняшний день в республике функционируют 22 прививочных пункта, также имеется пять передвижных мобильных бригад и семь мобильных пунктов вакцинации, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.