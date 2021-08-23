В Пентагоне рассказали о сроках вывода войск из Афганистана

США планируют полностью вывести своих силы из Афганистана к 31 августа. Такое заявление в ходе сегодняшнего брифинга сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, оборонное ведомство предлагает рекомендации президенту США Джо Байдену, информируя его о ходе эвакуации из аэропорта Кабула, однако до сих пор Пентагон не настаивал на ее продлении после 31 августа. "Пока мы не находимся в этой точке", - цитирует Кирби РИА Новости.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.