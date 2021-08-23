Мусульман Грозного встретила новая мечеть

Сегодня в столице Чечни открыли новую двухэтажную мечеть вместимостью до 4 тыс человек, она получила имя первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура.

На открытии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров, которые назвал это событие знаковым для всех мусульман республики.

"Мечеть построена, учитывая самые современные стандарты, имеет великолепный интерьер. Она радует глаз, но главным ее украшением должны стать верующие, которые поминают Всевышнего в этих стенах", - сказал чеченский лидер, передает "Это Кавказ".

Двухэтажное здание мечети выполнено в восточном стиле. Высота строения вместе с двумя минаретами и куполом составляет 35 метров. У мечети три входа: главный из них расположен на северной стороне, два других - на западной и восточной.

Открытие мечети приурочено к празднованию 70-летия со дня рождения Ахмата Кадырова, отмечаемом в республике сегодня. Построена мечеть за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.