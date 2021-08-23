Мост в волгоградской Елани не выдержал веса грузовика со щебнем

Мост через реку Терса в Еланском районе Волгоградской области провалился под грузовиком Renault, груженым щебнем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Водитель двигался из Волгограда по трассе Елань-Журавка. На окраине Елани заехал на мост. Перед мостом стоял знак с разрешенной максимальной грузовой массой не более 10 т, а его автомобиль со щебнем весил 50 т. При заезде автомобиль сразу провалился под мост", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Водитель в аварии не пострадал, от госпитализации он отказался, - добавил собеседник.

Решение о запрете проезда для грузового транспорта по автомобильному мосту было принято еще в 2020 году. "Городское поселение намерено подать иск в суд за нарушение установленных весовых ограничений для данного моста, что привело к его частичному обрушению", - уточнили в администрации Еланского района.

Сейчас мост полностью закрыт для движения, организованы объездные пути.