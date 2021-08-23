Хабиб Нурмагомедов поведал, как относится к допингу

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что относится к допингу с недопониманием.

По его словам, допинг является проявлением слабости спортсмена. "Что касается допинга, то у меня в них 50-0, я сдавал 50 раз и всегда был чист. Это и советую другим. Кто принимает - принимает, но я считаю - это психологическая слабость, когда человек не уверен в своих силах", - цитирует Хабиба Чемпионат.com.

"Я отношусь к этому с недопониманием, мой допинг - тренироваться, кушать, спать", - подчеркнул боец.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.