Патрушев и Салливан обсудили вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане

В понедельник, 23 августа, состоялся телефонный разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества между РФ и США в сфере безопасности. Отдельное внимание было уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности.

Помимо этого, Патрушев и Салливан обменялись мнениями по ситуации в Афганистане.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В настоящее время страны Запада эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.