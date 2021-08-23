Донские следователи ищут причину массовой гибели рыбы в одной из рек региона

Прокуратура Ростовской области заинтересовалась информацией о массовом море рыбы в притоке реки Кундрючья в Ростовской области, - сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с публикациями в СМИ о массовом заморе рыбы в притоке реки Кундрючья областной прокуратурой с привлечением специалистов организована проверка соблюдения требований природоохранного законодательства", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

О том, что в балке Осиновой, притоке реки Кундрючья, зафиксирован замор рыбы, ранее сообщила пресс-служба Минприроды региона – об этом стало известно после жалоб жителей Красносулинского района. Также стало известно, что в балку сбрасываются сточные воды с очистных сооружений канализации.

Материалы по данному факту переданы в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.