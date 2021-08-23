В Севастополе пылает жилая пятиэтажка, есть жертва

Крымские спасатели тушат пожар в многоквартирном доме в Севастополе, есть жертва, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.

"Один погибший, трое спасенных. Есть эвакуированные, среди которых дети - цифры уточняются", - рассказали в пресс-службе, передает "Интерфакс".

Площадь пожара, который начался на пятом этаже, по предварительным данным, составляет 60 кв м, огонь уже локализован, а открытое горение ликвидировано, - добавили в МЧС региона.