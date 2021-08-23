Энергетики заложили в Чечне новую малую ГЭС

На реке Аргун в Чечне сегодня началось строительство Башенной малой гидроэлектростанции (МГЭС), которое ведет компания "Русгидро". В церемонии закладки первого кубометра бетона приняли участие гендиректор "Русгидро" Виктор Хмарин и глава правительства Чечни Муслим Хучиев.

"Новая гидроэлектростанция станет крупнейшим объектом гидроэнергетики в Чеченской Республике и первым проектом "Русгидро" в регионе. Проектная мощность Башенной МГЭС составит 10 МВт, в год станция будет вырабатывать 45 млн кВт/ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, которая будет направляться в энергосистему Чечни", - отметил Хмарин, цитирует его "Это Кавказ".

Башенная МГЭС будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года, ее строительство обойдется в 2 млрд рублей. МГЭС будет построена по деривационной схеме - без возведения высотной плотины, помимо здания станции, будут построены водозаборный узел, тоннель длиной 1,5 км, напорный бассейн и турбинные водоводы, - говорится в сообщении.

