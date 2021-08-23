Россия может снизить цены на оружие для стран ОДКБ, граничащих с Афганистаном

Россия может начать поставлять оружие и технику странам ОДКБ по льготным ценам для обеспечения безопасности на границах с Афганистаном.

Такой ответ дал на соответствующий вопрос, заданный ему журналистами на форуме "Армия-2021", вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы сделаем все необходимое для укрепления наших южных границ, включая то, что вы сказали. Возможно", - цитирует политика ТАСС.