Водитель чиновника насмерть сбил юную девушку в Ташкентской области

ДТП со смертельным исходом произошло в Ташкентской области, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В надзорном ведомстве рассказали, что 20 августа мужчина 1994 г.р., работающий шофером хокима Юкоричирчикского района, находясь за рулем автомобиля Captiva, сбил девочку-подростка 2005 г. р.

Она получила тяжелые травмы, от которых скончалась по дороге в больницу, передает "Газета.uz".

Открыто уголовное дело по ст.266 Уголовного кодекса Узбекистана. Идет следствие.