Индия получит российские С-400 до конца 2021 года

Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию начнутся до конца текущего года, рассказал заместитель генерального директора Концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн.

"Я готов подтвердить, что до конца этого года начнем поставки в соответствии с графиком и контрактными обязательствами российской стороны", - сказал он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" в понедельник.

В настоящее время проводится обучение индийских военнослужащих применению С-400, добавил Дзиркалн. По его словам, первая группа успешно прошла обучения, проводится обучение второй группы. "О количестве я бы говорить не стал. Результаты, показанные индийскими специалистами по итогам первого потока обучения были очень высокими", - отметил он.