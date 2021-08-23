На Эльбрусе поставили четыре мировых рекорда

На вершине Эльбруса за 24 часа установили четыре мировых рекорда. Двое спортсменов поднялись и спустились на вершину за кратчайшее время, второй рекорд связан с игрой в бильярд на максимальной высоте, а последний установили работники МЧС.

"Сегодня на Эльбрусе проходит фестиваль мировых рекордов, самый высокогорный фестиваль в мире, на вершине высочайшей горы Европы, на высоте 5 642 м над уровнем моря установлены четыре мировых рекорда. Спортсмен Виталий Шкель взбежал и спустился на вершину Эльбруса с поляны Азау за 4 часа 52 минуты, другой спортсмен Ильяс Ачабаев также преодолел эту трассу с рекордом, но с Приюта 11", - сказал эксперт Книги рекордов России, автор фестивалей мировых рекордов Марат Узденов.

Чемпион мира по бильярду Юрий Пашинский сыграл в бильярд на высоте 4,3 тысячи метров над уровнем моря. Спасатели МЧС Азнор Хаджиев, Азамат Шаваев, Ислам Глашев и восходитель на Эверест Азнор Хаджиев приготовили жалбаур (национальное балкарское блюдо, печень в жире, жарится как шашлык) длинной в 99 см и угостили "всех оказавшихся в этот момент на вершине".