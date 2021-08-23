В Грузии анонсировали введение новых ограничений

Власти Грузии не панируют вводить локдаун, но готовят новые ограничения в связи с четвертой волной пандемии коронавируса, сообщил в понедельник замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

"На координационном совете вопрос локдауна не рассматривается. Но рассматривается вопрос того, что будут добавлены ограничения, которые не скажутся губительно на экономике страны", - рассказал он, пишет Sputnik Грузия.

В настоящее время ситуация с заболеваемостью стабилизировалась в Тбилиси и Аджарии, но в других регионах ждут возрастающей волны. Граждан просят активнее прививаться и избегать свадеб, поминок и прочих массовых мероприятий.