Кубанские учителя привились на 85%

В Краснодарском крае продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации региона, уточняя, что на сегодняшний день прививку от COVID -19 получили 85% учителей края.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, преподаватели решили вакцинироваться, так как осознают возложенную ответственность. "Благодарю учителей, уже получивших прививку, а это 85% преподавательского состава", - сказал он, отметив, что учебный год в крае начнется, как и раньше, в обычном режиме.

Меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции также продолжат соблюдать сотрудники и учащиеся, уточнил он.