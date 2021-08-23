МВФ выделил России $18 миллиардов

Россия в рамках антикризисного распределения средств Международного валютного фонда (МВФ) получила в виде специальных прав заимствования (SDR) почти $18 млрд, пишет РБК.

Среди стран - участниц МВФ было распределено 456 млрд SDR (эквивалентно $650 млрд). По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, состоявшееся распределение - историческое по размеру - стало "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса". Средства выделены странам для восстановления после пандемии и призваны повысить ликвидность международных резервов.

Доля стран в распределении SDR соответствует квотам в МВФ - долям в капитале фонда. Около $275 млрд из новых резервов получили развивающиеся страны, на страны СНГ и Грузию выделено $25 млрд. Средства распределены пропорционально квотам стран в МВФ, самая большая квота у США - 17,4%, у России - 2,71%.

SDR получили только страны, чьи правительства признаны международным сообществом, так Афганистан, Венесуэла и Мьянма остались без помощи. До прихода талибов ("Талибан", запрещено в РФ) к власти, Афганистан должен был получить от МВФ около $450 млн, сейчас эти резервные средства заморожены.

Россия в ходе допэмиссии резервов МВФ получила SDR на $17,5 млрд.

Как заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, по всей видимости, Россия направит полученные средства на увеличение своих валютных резервов.

"Насколько я понимаю, наиболее реалистичное, что может сделать Россия, - увеличить свои валютные резервы", - сказал он.

При этом, по словам эксперта, есть и другие варианты, но воплотятся в жизнь с меньшей степенью вероятности. "Возможно, Россия сможет прокредитовать какие-то другие государства, что в текущей ситуации мне кажется не очень реалистичным. Скорее всего, эти средства пойдут просто на увеличение резервов", - уточнил Александр Абрамов.