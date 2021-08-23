Талибы вступили переговоры с вице-президентом Афганистана

"Талибан" (движение запрещено в РФ) начал переговоры с вице-президентом Афганистана Амруллой Салехом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя движения Сухейля Шахина.

Отмечается, что талибы направили своих представителей для переговоров в провинцию Панджшер.

"Если они откажутся от перемирия и предпочтут воевать, это будет их решение. В таком случае мы будем вынуждены реагировать. Но наша политика миролюбивая и примиренческая", – заявил Шахин.