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Талибы вступили переговоры с вице-президентом Афганистана

Талибы вступили переговоры с вице-президентом Афганистана

"Талибан" (движение запрещено в РФ) начал переговоры с вице-президентом Афганистана Амруллой Салехом, сообщает  РИА Новости со ссылкой на представителя движения Сухейля Шахина.

Отмечается, что талибы направили своих представителей для переговоров в провинцию Панджшер.

"Если они откажутся от перемирия и предпочтут воевать, это будет их решение. В таком случае мы будем вынуждены реагировать. Но наша политика миролюбивая и примиренческая", – заявил Шахин.

 

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Вестник Кавказа

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