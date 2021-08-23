Главная » Новости

Замглавы Минобороны Азербайджана примет участие в открытии АрМИ-2021

Замглавы Минобороны Азербайджана примет участие в открытии АрМИ-2021

Заместитель главы Министерства обороны Азербайджана, начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов сегодня находится с визитом в российской столице, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Замминистра примет участие в церемонии открытия Армейских международных игр.

В общей сложности азербайджанские военнослужащие станут участниками конкурсов "Танковый биатлон", "Армия культуры", "Кубок моря" и "Мастера артиллерийского огня". Эти конкурсы АрМИ-2021 состоятся на территории России, Ирана и Казахстана.

1050 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!