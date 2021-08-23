Кадыров рассказал о звонке Путина к 70-летию его отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о теплом телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в честь 70-летия со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Cегодня президент России Владимир Путин позвонил мне, и у нас состоялся очень теплый телефонный разговор. Владимир Владимирович отметил, что вместе с нами вспоминает своего друга Ахмата-Хаджи. Он передал слова приветствия чеченскому народу, выразил слова благодарности за продолжение пути нашего первого президента. Он пожелал мира, стабильности, процветания, благополучия каждой семье региона", - написал Кадыров в телеграм-канале.

Кадыров-младший поблагодарил Путина и сказал, что процветание Чечни связано с именем президента РФ: "Мы достигли всего этого благодаря его вниманию и участию, а также поддержке, которую в свое время Владимир Владимирович оказал моему дорогому отцу Ахмату-Хаджи Кадырову".

Напомним, 23 августа в Чечне отмечают 70-ую годовщину с рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, вступившего в должность в 2003 году. Он погиб 9 мая 2004 года при теракте на футбольном стадионе "Динамо". На следующий день по указу Путина ему присудили звание героя России.