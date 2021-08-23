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В селе Дагестана сняли карантин из-за сибирской язвы

В селе Дагестана сняли карантин из-за сибирской язвы

Карантин сняли в селе Какашура Карабудахкентского Дагестана, где в начале августа местный житель был доставлен  больницу с подозрением на заражение сибирской язвой. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации муниципалитета.

В ходе мониторинга за здоровьем жителей новых случаев заражения не обнаружено. "Кроме того, скот в населенном пункте полностью вакцинирован", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что на территории была проведена дезинфекция более 200 га пастбищ, мест содержания скота, а также дворовых территорий.

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Вестник Кавказа

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