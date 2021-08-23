Иран возобновил поставки нефтепродуктов в Афганистан
Иран, получив просьбу от движения "Талибан" (запрещено в РФ), возобновил поставки бензина и дизельного топлива в Афганистан, сообщает в понедельник Al Jazeera.
"Талибан" направил запрос в Иран, в котором говорилось: "можете продолжить экспорт нефтепродуктов?" - рассказали в Иранском союзе экспортеров нефти, газа и нефтехимии.
Отметим, что экспорт топлива из Ирана в Афганистан возобновился несколько дней назад.
Поставки нефтепродуктов в Афганистан были остановлены в конце прошлой недели, когда талибы объявили, чтоб взяли под контроль Кабул.
Талибы пообещали сохранить прежнюю систему, включая сборы таможенных органов, структуру лицензирования отгрузок и реализации топлива.
Афганистан зависит от импорта нефтепродуктов как для автотранспорта, так и для производства электроэнергии. Главным поставщиком топлива в страну является Иран.
Вестник Кавказа
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