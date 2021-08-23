Иран возобновил поставки нефтепродуктов в Афганистан

Иран, получив просьбу от движения "Талибан" (запрещено в РФ), возобновил поставки бензина и дизельного топлива в Афганистан, сообщает в понедельник Al Jazeera.

"Талибан" направил запрос в Иран, в котором говорилось: "можете продолжить экспорт нефтепродуктов?" - рассказали в Иранском союзе экспортеров нефти, газа и нефтехимии.

Отметим, что экспорт топлива из Ирана в Афганистан возобновился несколько дней назад.

Поставки нефтепродуктов в Афганистан были остановлены в конце прошлой недели, когда талибы объявили, чтоб взяли под контроль Кабул.

Талибы пообещали сохранить прежнюю систему, включая сборы таможенных органов, структуру лицензирования отгрузок и реализации топлива.

Афганистан зависит от импорта нефтепродуктов как для автотранспорта, так и для производства электроэнергии. Главным поставщиком топлива в страну является Иран.