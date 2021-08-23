Задержан командир поста, где армянский военный расстрелял трех сослуживцев

В Армении командир боевого поста задержан в рамках уголовного дела об убийстве трех военнослужащих, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Напомним, 19 августа в 01:30 на боевом посту в одной из воинских частей на юго-восточном направлении государственной границы с Азербайджаном были найдены с огнестрельными ранениями тела трех рядовых, все - 2002 года рождения. В тот же день по подозрению в тройном убийстве был задержан их сослуживец, ему предъявлено обвинение, он арестован.

В результате следственных действий было установлено, что к преступлению причастен командир боевого поста: его подозревают в подстрекательстве военных к убийству, а также в насильственных сексуальных действиях в отношении еще одного военнослужащего, пишет Sputnik Армения.

Идет следствие.