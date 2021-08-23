Путин рассказал о том, какой флот нужен России

Президент России Владимир Путин заявил о том, что сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот.

"Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства. Надёжно защищает наши национальные интересы. Вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", - сказал глава государства.

Сегодня глава государства в режиме видеоконференции дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и на "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее Путин заявил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%.