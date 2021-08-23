Зеленский обиделся на Меркель из-за Путина

Встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель для многих считалась декларативной. Каких-то серьезных договоренностей мало кто ожидал, и два политика действительно их не заключили. Но в одной стране на уходящую с поста канцлера Меркель все же обиделись.

20 июня в Москве последний раз на посту канцлера побывала Ангела Меркель. По подсчетам политика, это 16-ый визит за ее 16 лет правления Германией. Журналисты насчитали больше, но не суть важно. Самое главное, что два президента, как сказал Путин, всегда находятся в телефонном контакте. Такой тесный контакт необходим между сильнейшими странами Европы, даже если между ними сейчас существует очень много проблем. Вот неполный список разногласий: непризнание ФРГ Крыма российским, неразрешенный конфликт на Донбассе, претензии Берлина по аресту Навального, ограничение работы немецких НПО в России и так далее.

Несмотря на все сложности, фрау канцлерин говорит, что разногласия нужно решать, и решать через диалог. Весьма символично было возложение канцлером цветов к Могиле неизвестного солдата. За этот поступок Меркель можно было бы простить многие ошибки в отношении России. Такой зрелый и прагматичный диалог между Путиным и Меркель очень сильно напрягает политиков в Киеве, считающих, что немецкий канцлер должна решать все их проблемы. После встречи с Путиным Меркель отправилась в Киев. В отличие от Путина, который встретил ее с почестями и цветами, в аэропорт украинской столицы никто из высоких официальных лиц не приехал - ни мэр Киева, ни президент Украины.

Более того, не успела Меркель выйти из самолета, как на нее уже полетели претензии со стороны президента Украины Владимира Зеленского - он обвинил канцлера в неадекватной политике в отношении России, так что, сами немецкие журналисты обратили внимание на то, что в Киеве их главу правительства встретили, мягко говоря, "скромно". Немецкий журналист Йорг Бланк предположил, что в Киеве, наверно, ожидают, что после сентябрьских выборов у руля в бундестаге окажутся "зеленые", а они-то умеют говорить жестко с Москвой. Так это или нет, сказать сложно. Последние опросы показывают, что едва ли партия Христианско-демократический союз (ХДС) Меркель потеряет ведущую роль, учитывая, что за нее готовы голосовать 25% избирателей, за их партнеров по коалиции из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 20%, а за "зеленых" – 18%. В лучшем случае "зеленые" могут рассчитывать на роль младших партнеров, будь то вместе с ХДС или СДПГ.

Что здесь более очевидно, так это то, что киевские политики, похоже, окончательно разочаровались в Меркель и ее готовности ругаться с Путиным. Справедливости ради надо отметить, что в Кремле канцлер без стеснения поднимала все острые вопросы - напоминала про "аннексию Крыма", требовала ускорить минский процесс для возвращения Донбасса в состав Украины и указывала на тему сохранения украинского транзита после завершения газопровода "Северный поток-2". Но Зеленскому этого мало. Он не понимает, что по другую сторону барьера стоит Владимир Путин, лидер сильнейшей страны. И с ним Меркель говорит не как с президентом банановой республики, а на равных. Если политика где и является искусством возможного, так это здесь.

Не понимает Зеленский и того, что "Северный поток-2" для Германии – экономически важный проект, что Меркель не может заставить Москву сохранить украинский транзит российского газа, когда, как правильно говорит Путин, нет гарантий того, что Европа будет покупать эти излишки после запуска "Северного потока-2". Одним словом Украина на Германию обижена. И обижена по ряду причин.

Во-первых, Киеву не понравилось, что Меркель смогла договориться с Джо Байденом, и американец снял санкции против "Северного потока-2". Во-вторых, его расстроило то, что Германия не вписалась за него, когда Зеленский готовил интервенцию на Донбасс. Раздражает и то, что Берлин вместе с Вашингтоном не хочет принимать Украину в НАТО. И, наверное, финальный гвоздь в гроб немецко-украинской дружбы – Меркель отказалась поехать на форум "Крымская платформа", где украинцы вместе с правительствами 45 стран будут фантазировать на тему, как помочь Украине вернуть Крым.

По сути, такой подход доказывает, что на самом деле Меркель смирилась, и она признает Крым де факто российским. Можно предположить, что такими темпами после выборов 26 сентября в Германии отношения с Украиной едва ли улучшатся. Если, конечно, не произойдет чуда, и "зеленые" не возьмут в свои руки власть. Следующий вероятный канцлер и преемник Меркель Армин Лашет настроен к России также прагматично, и при его правлении Зеленский вряд ли может рассчитывать на большую лояльность, чем при Меркель.