На ВДНХ пройдет крупнейшая выставка товаров Made in Uzbekistan

Масштабная выставка товаров из Узбекистана Made in Uzbekistan состоится в Москве в этом году.

Вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук на встрече в Ташкенте обсудили подготовку к мероприятию.

"Был рассмотрен ход подготовки к проведению отраслевой выставки Made in Uzbekistan в Москве, которая станет самой масштабной экспозицией продукции узбекского производства, которая когда-либо проводилась в РФ", - сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Выставка узбекских товаров будет проходить в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

Ранее планировалось, что выставка состоится в 2020 году в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в РФ, из-за пандемии визит президента и выставку перенесли на 2021 год.