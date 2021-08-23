В Казахстане могут разрешить работать в выходные дни

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин призвал Минздрав республики и Национальную палату предпринимателей "Атамекен" проработать вопрос предоставления возможности участникам проекта Ashyq работать в выходные дни, сообщает пресс-служба главы правительства.

Отмечается, что в настоящее время число участников системы Ashyq превысило 111 тыс человек. Более половины из них представлены сферами образования, питания и торговли.

Ранее Палата попросила разрешить работать предприятиям-участникам Ashyq в выходные дни, так как они несут колоссальные убытки. В частности, предлагалось допустить к работе добросовестных участников по субботам до 22:00, а лидерам проекта - до 00:00 в "темно-красной" зоне.



