Дроны обнаружили 13 самостроев в Сочи

Дроны помогают выявлять самострои в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации. Уточняется, что благодаря искусственному интеллекту, с начала года обнаружено 13 объектов незаконного строительства. ОБ этом

"С начала года проверено 233 объекта с признаками самовольного строительства, 13 из которых выявили с помощью квадрокоптеров", - сказал начальник управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Василий Кихаев, уточнив, что по всем выявленным объектам готовятся исковые заявления в суд.

В настоящее время на территории курорта продолжается демонтаж ранее выявленных самостроев.