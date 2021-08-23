Ильхам Алиев распорядился наградить сотрудников МЧС, тушивших леса Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 августа подписал распоряжение, в соответствии с которым сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Турции, будут награждены.

На эти цели из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда президента Азербайджана МЧС выделяется один миллион манатов.

В соответствии с распоряжением, Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, а правительству – решить сопутствующие вопросы.

Ранее сообщалось, что по данным Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, все территории, пострадавшие от лесных пожаров, будут восстановлены в течение 3-5 лет.