Черное и Азовское моря остыли из-за ливней

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что 23 августа температура воды в Черном море на курортах составляет плюс 26, Азовского- плюс 25.

Синоптики отмечают, что в июле моря прогревались до 31 градуса. Длительная непогода привела к тому, что к концу августа вода в Сочи, Геленджике, Туапсе и Новороссийске остыла до 26 градусов, в Анапе - до 25. Азовское море у берегов Ейска и Темрюка также прогрето до 25 градусов, у Приморско-Ахтарска - только плюс 24.

Ожидается, что погода на Кубани наладится после 25 августа, однако бархатный сезон в этом году будет на две недели короче, чем обычно, и завершится в начале октября.