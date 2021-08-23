Лукашенко предрек Белоруссии наплыв беженцев из Афганистана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможном наплыве беженцев из Афганистана на территорию республики, сообщает "БелТА".

"Проблема беженцев и мигрантов. Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана. Они уже добавились.

Глава республики добавил, что беженцы будут следовать в Европу через Белоруссию.

Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас", – подчеркнул Лукашенко.