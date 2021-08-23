"Талибан" пригласил Россию помочь восстановить Афганистан

Запрещенное в России движение "Талибан" рассчитывает на поддержку России и соседних стран в восстановлении Афганистана, заявил представитель талибов Сухейль Шахин.

"У нас давние отношения с соседями, включая Россию. Все это знают. Мы будем продолжать эти отношения и надеемся их укрепить. И мы надеемся, что они будут участвовать в восстановлении Афганистана", - приводит слова Шахина РИА Новости.

Ранее талибы сообщали об "отличных" отношениях с Россией, Пакистаном и Китаем.