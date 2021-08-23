Главная » Новости

"Талибан" пригласил Россию помочь восстановить Афганистан

&quot;Талибан&quot; пригласил Россию помочь восстановить Афганистан

Запрещенное в России движение "Талибан" рассчитывает на поддержку России и соседних стран в восстановлении Афганистана, заявил представитель талибов Сухейль Шахин.

"У нас давние отношения с соседями, включая Россию. Все это знают. Мы будем продолжать эти отношения и надеемся их укрепить. И мы надеемся, что они будут участвовать в восстановлении Афганистана", - приводит слова Шахина РИА Новости.

Ранее талибы сообщали об "отличных" отношениях с Россией, Пакистаном и Китаем.

2640 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!