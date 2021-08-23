Путин заявил об активной модернизации армии России

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщил о том, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%.

По его словам, российские армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений. "Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%. Это больше чем в других ядерных странах мира", - сказал он.

Далее глава государства обратил внимая на то, что такой результат наглядно демонстрирует уровень развития российских вооруженных сил, возможности отечественной науки и техники.