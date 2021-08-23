Сочи останется без воды на сутки

Жители микрорайона "Донской" в Сочи останутся без горячей воды, сообщает мэрия курорта.

Уточняется, что отключение связано с проведением ремонта в котельной № 22. Работы начнутся 25 августа и закончатся 26 числа.

Так, с 25 августа будет временно прекращена подача горячего водоснабжения абонентам по адресам: ул. Гранатная 10, 16, 4, 6, 8, 3; ул. Пасечная 61/1, 61/2, д.61 корп. 2; пер. Донская 1, 2, 20, 22, 24, 3, 5, 9, 22; ул. Тимирязева 10, 14, 16, 2, 2а, 32/1, 32/2, 32/3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 2 литер «А», 32 корпус 2, 4, 6; ул. Чехова 33, 35, (СОШ№4).

Также в пресс-службе "Сочитеплоэнерго" сообщили, что горячей воды не будет в 8 утра и до 12 ночи 24 августа на улице Туапсинской, 4,6,12,14,16,18,22, а также переулка Безымянного, 3,5.