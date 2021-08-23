Реконструкция БАМа завершится в 2023 году

В Минобороны РФ сообщили, что реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) планируется завершить досрочно, уже в 2023 году.

Реконструкция самого сложного участка БАМа протяженностью 340 км началась 12 августа, планировалось, что завершить работы получится к концу 2024 года.

"С учетом всех задач и проведенного совещания министром обороны, мы сроки строительства пересмотрели и сдвинули их влево, чтобы не идти по плану и завершить в 2024 году, а будем завершать их к исходу 2023 года", - рассказал на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

В работах в настоящее время заняты 1500 военнослужащих, задействовано более 900 единиц техники, также на БАМ направлены студенты из военных учебных центров гражданских институтов.