В РФС высказались за отмену лимита на легионеров

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что организация намерена отказаться от лимита на легионеров в РПЛ.

"Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21, однако наша сборная выступила лучше", – сказал Дюков в интервью каналу "Россия 24".

Ранее РФС направил письма клубам Российской Премьер-Лиги, в которых предложил изменить формат проведения чемпионата. Среди пунктов, которые содержались в письме, было и предложение об отмене лимита на иностранных футболистов.