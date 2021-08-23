Стало известно, из каких средств выделят 500 млрд рублей на выплаты пенсионерам и военным

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров в понедельник заявил, что 500 млрд рублей на анонсированные президентом Владимиром Путиным соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим будут выделены из допдоходов бюджета.

"Анонсированные президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Экономика страны практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан", - пояснил Макаров, его цитирует пресс-служба "Единой России".

Согласно первоначальным подсчетам, на выплаты потребуется более 500 млрд рублей.

"Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт", - отметил депутат.

По словам Макарова, выплаты пенсионерам и военным будет произведены до конца 2021 года.