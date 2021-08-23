Страны ОДКБ договорились выработать меры реагирования на угрозы из Афганистана

Главы стран Организации договора о коллективной безопасности поручили выработать меры в связи с исходящими из Афганистана угрозами, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По итогам заседания условились главы государств, правительств дать поручения советам министров иностранных дел, обороны, комитету секретарей советов безопасности вместе с секретариатом оперативно выработать меры совместного реагирования на потенциальную угрозу, которая сейчас истекает из Афганистана. Возникают реальные риски для всего Евразийского региона и мира в целом", - цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что главы государств рассчитывают на исполнение этого поручения в срок до 16 сентября, когда состоится очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Дмитрий Песков также озвучил основные моменты выступления на саммите президента России Владимира Путина, который, как и другие участники мероприятия, выразил глубокую озабоченность в связи с потенциальными угрозами, исходящими из Афганистана.

По словам пресс-секретаря, президент РФ также обратил внимание на важность предотвращения проникновения экстремистов на территории государств-членов ОДКБ, профилактики вербовки граждан стран организации в ряды экстремистов, в том числе посредством социальных сетей и интернета. "По-прежнему чрезвычайно остро стоит проблема афганского наркотрафика, поэтому и по линии ОДКБ очень внимательно предстоит отслеживать то, как будут развиваться события в этом плане", - указал Песков.

Он добавил, что лидеры ОДКБ разделяют понимание необходимости координации усилий ООН, Совета безопасности ООН и G20 по происходящему в Афганистане.