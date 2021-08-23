Олимпийского чемпиона Батыргазиева чествовали в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии устроили торжественную встречу олимпийскому чемпиону по боксу Альберту Батыргазиеву, в ходе его посещения республики.

Делегацию чемпиона встретили у границы Карачаево-Черкесии, а затем в Ногайском районе состоялось чествование олимпийца с участием представителей властей региона, спортсменов, общественников и местных жителей.

Для гостей был организован концерт с участием местных артистов. Также были приготовлены традиционные ногайские угощения.

"Я очень рад видеть вас всех. Рад, что здесь столько детей. Наша молодежь – наше будущее, постараемся показывать ребятам хороший пример", - сказал он. "И еще – нужно ценить своих родителей. Благодаря им мы можем ставить цели и идти к ним", - сказал Батыргазиев, обращаясь к участникам мероприятия.