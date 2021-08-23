Препарат от коронавируса "Мир-19" может быть зарегистрирован в сентябре

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что Минздрав может зарегистрировать препарат от коронавируса "МИР-19" уже в конце сентября.

"Препарат "МИР-19" представлен, он заканчивает вторую фазу клинических исследований, в настоящее время уже около 160 пациентов получили "МИР-19". Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в министерство здравоохранения и дальше уже решить вопрос о его регистрации", - заявила она в эфире канала "Россия 24".

"Мир-19" - российское лекарство для лечения коронавируса.