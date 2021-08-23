Два человека пострадали в аварии на Ставрополье

Водитель превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся, в Изобильненском городском округе Ставрополья. Пострадали двое его пассажиров. Они госпитализированы. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что за выходные на Ставрополье произошло 16 ДТП, в которых 22 человека получили травмы различной степени тяжести.