В Краснодарском крае восстановили электроснабжение после ливней

На Кубани полностью восстановлено электроснабжение, говорится в сообщении Минэнерго в твиттере.

"Энергетики восстановили электроснабжение оставшейся части потребителей в Краснодарском крае после отключений из-за сильного дождя и ветра", - отмечается в пресс-релизе.

Свет был отключен в связи с авариями, произошедшими на фоне непогоды.

Кроме того, в регионе приступили к завершающей стадии ликвидации подтоплений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"Продолжают функционировать 18 пунктов временного размещения, в которых находятся 629 человек (из них 233 детей). Все развернутые ПВР проверены Роспотребнадзором", - добавили в МЧС.