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Египет сообщил о начале четвертой волны коронавируса

Египет сообщил о начале четвертой волны коронавируса

В Египте началась четвертая волна коронавируса,  сообщил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин.

"Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад", - сказал он, передает Sputnik Грузия.

По его словам, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести.            

Согласно статистике Минздрава страны, за минувшие сутки зарегистрированы 184 новых случая коронавируса, скончались 8 пациентов.

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Вестник Кавказа

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