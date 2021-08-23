Египет сообщил о начале четвертой волны коронавируса

В Египте началась четвертая волна коронавируса, сообщил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин.

"Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад", - сказал он, передает Sputnik Грузия.

По его словам, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести.

Согласно статистике Минздрава страны, за минувшие сутки зарегистрированы 184 новых случая коронавируса, скончались 8 пациентов.