Маски для школьников и студентов в Казахстане стали обязательными

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напомнили, что маски обязательно носить в общественных местах на открытом воздухе и в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, об этом говорится в "Санитарно-эпидемиологических требованиях" от 27 мая 2021 года.

Исключение из правила составляют дети до пяти лет, индивидуальные и групповые занятия спортом при соблюдении социальной дистанции, а также случаи приема пищи в местах общественного питания.

В ведомстве констатировали, что все учащиеся, должны соблюдать масочный режим, маски можно снимать в столовой и на уроках физкультуры. Масочный режим обязателен и для педагогов.

Ученый год в школах и вузах Казахстана начнется в очном формате.