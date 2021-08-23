Турция закупает у России новую партию С-400

Россия и Турция могут в ближайшее время заключить новый контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщил в понедельник генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев.

"Консультации продолжаются, на завершающем этапе. Приступим с партнерами к оформлению контракта в ближайшее время", - сказал он в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021", который проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.

Напомним, впервые Турция приобрела у России С-400 в 2017 году, став первой страной НАТО с этими системами.

Михеев добавил, что недавно в Турции успешно прошла выставка вооружений IDEF 2021. "Наша делегация привезла неплохую запросную программу", - отметил он.