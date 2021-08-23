Ребенок разбился, выпав из окна в Грозном

В Грозном погиб пятилетний ребенок, он выпал из окна многоэтажного дома.

Согласно предварительной информации, пятилетний мальчик, на несколько минут оставшись один в комнате, взобрался на подоконник, опираясь на москитную сетку.

Сетка не выдержала нагрузки и сломалась. От полученных травм мальчик скончался по пути в больницу. По факту следственным управлением СК РФ по Чечне проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.