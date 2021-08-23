Посол прокомментировал долг Ирана перед Россией за АЭС "Бушер"

Вопрос с задолженностью Ирана перед Россией по АЭС "Бушер" пока не урегулирован, об этом рассказал посол РФ в Иране Леван Джагарян.

"К сожалению, урегулировать вопрос с иранской задолженностью по АЭС "Бушер" пока не удалось", - цитирует его РИА Новости.

Дипломат пояснил, что, по словам Тегерана, из-за незаконных американских санкций власти Ирана не могут получить доступ к средствам на счетах в иностранных банках, в первую очередь, в Южной Корее и Японии.

При этом, обратил внимание он, персонал на АЭС "Бушер" работает в штатном режиме.

Напомним, долг за работы по строительство "Бушер-2" составляет порядка $500 млн.