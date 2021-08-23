Экономика Турции вырастет к концу года

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил в понедельник, что в конце года в стране в результате принятых ранее мер произойдут позитивные изменения в экономике, пишет Anadolu.

«Есть веские основания полагать, что к концу года турецкий экспорт превысит 200 млрд долларов. Цель - довести показатели экспорта до 210 млрд долларов», - сказал он на заседании Координационного совета по экономике.

Октай добавил, что в первой половине сентября будет обнародована среднесрочная программа экономического развития Турции на 2022-2024 годы.